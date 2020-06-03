В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны провел доклиническое испытание вакцины от коронавируса. В их рамках прошли исследования на обезьянах и хомяках.

«Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность. По результатам этих исследований подготовлена научно-техническая документация для получения разрешительных документов для проведения клинических испытаний», — сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич. По его словам к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19.

В свою очередь, начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков сообщил, что добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту. Он уточнил, что среди 50 добровольцев для испытания вакцины десять медицинских работников, в том числе трое врачей.

«Все кандидаты, помимо согласия на добровольное участие в научно-исследовательской работе, должны были предоставить подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических, которые могут затруднить проведение клинических исследований», — рассказал начальник госпиталя.

В Минобороны сообщили, что испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.

Ранее гендиректор новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1», что специалисты разработали вакцину, которую можно будет закапывать в нос. Ее уже испытали на низших приматах, животные хорошо перенесли внедрение препаратов, никаких побочных эффектов не было.

Первые клинические исследования на людях начнутся в конце июня — начале июля. Проводиться клинические испытания будут на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет, продолжил гендиректор «Вектора». При этом люди, уже переболевшие COVID-19, добровольцами стать не смогут, сообщает РИА Новости.