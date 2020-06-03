Туристы отменяют отдых в Сочи из-за справок об отсутствии COVID-19

Туристы отказываются от уже забронированных поездок в Сочи. У них при заселении требуют справки о тестировании на коронавирус. Санатории предлагают им перенос дат отдыха или возврат денег.

В первый день лета здравницы приняли более 550 туристов со всей России. С 1 июня 79 санаториев с медицинскими лицензиями начали работу. По заявлению властей, к открытию 1 июня были готовы 80 санаториев и комплексов с медицинской лицензией, однако лишь 34 из них заявили о начале приема туристов. С 8 по 20 июня откроются еще 13 объектов, с 1 июля – 18.

Однако многие не открылись из-за больших финансовых затрат, связанных с выполнением требований Роспотребнадзора. Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, требования по открытию санаториев в России более жесткие, чем по аналогичным объектам за рубежом.

«Местные рекомендации превратили здравницы фактически в обсерваторы. Туристы не могут оформить медсправки об отсутствии коронавируса в установленные сроки (не ранее чем за двое суток до прибытия в санаторий), к тому же стоимость тестирования составляет от 1,3 до 3 тысяч рублей на человека, это тоже очень дорого, ведь отдыхать едут в основном семьями. Большинство отказываются от поездок, ссылаясь на трудности с получением справок», – пояснила Тюрина.

Кроме того, по ее словам, люди не хотят сидеть взаперти, без пляжа и анимации, без ресторанов и прогулок по городу. Все эти неудобства также негативно влияют на бронирования, которых и без того не очень много – загрузка санаториев варьируется от 10 до 50 %.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, санатории должны тестировать сотрудников на коронавирус каждую неделю. Причем, процедуру нельзя оформить ни через ОМС, ни через бюджет региона. Санатории должны это делать за свой счет, а это сотни тысяч рублей еженедельно. При этом персонал гостиниц проходит тестирование только при допуске на работу, один раз. Это ставит объекты размещения в неравные условия», – подчеркнула Тюрина.

1 июня были опубликованы рекомендации Роспотребнадзора к работе отелей в условиях пандемии коронавируса. Требования к ним значительно мягче, так как отельерам не нужно просить у постояльцев справки о тестировании на коронавирус и тестировать сотрудников каждую неделю, сообщает «Интерфакс».