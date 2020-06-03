Выбор читателей за 2 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 2 июня.

Губернатор Амурской области Василий Орлов предположил, что Благовещенск и Чигири целесообразно объединить. Город и село Благовещенского района настолько разрослись, что граница стала уже условной в месте расположения района Тепличный. При слиянии у села появятся общая налоговая база и бюджетный маневр.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обратился к благовещенцам с поздравлением в честь дня рождения города. Текст поздравления опубликован на сайте министерства.

Волна коронавируса доходит до Амурской области с опозданием в 1,5 месяца. Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости на конец июня. О прогнозах амурчанам рассказал губернатор Василий Орлов в прямом эфире.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, заявил Владимир Путин. В связи с этим день объявлен выходным.