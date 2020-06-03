Выбор читателей за 2 июня
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 2 июня.
Губернатор Приамурья снова заявил: Благовещенск и Чигири целесообразно объединить
Губернатор Амурской области Василий Орлов предположил, что Благовещенск и Чигири целесообразно объединить. Город и село Благовещенского района настолько разрослись, что граница стала уже условной в месте расположения района Тепличный. При слиянии у села появятся общая налоговая база и бюджетный маневр.
Александр Козлов: Благовещенск нас серьезно удивит
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обратился к благовещенцам с поздравлением в честь дня рождения города. Текст поздравления опубликован на сайте министерства.
Пик COVID-19 в Приамурье ожидают в конце июня
Волна коронавируса доходит до Амурской области с опозданием в 1,5 месяца. Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости на конец июня. О прогнозах амурчанам рассказал губернатор Василий Орлов в прямом эфире.
В России 1 июля объявят выходным
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, заявил Владимир Путин. В связи с этим день объявлен выходным.
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