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Выбор читателей за 2 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 2 июня.

Губернатор Приамурья снова заявил: Благовещенск и Чигири целесообразно объединить

Губернатор Амурской области Василий Орлов предположил, что Благовещенск и Чигири целесообразно объединить. Город и село Благовещенского района настолько разрослись, что граница стала уже условной в месте расположения района Тепличный. При слиянии у села появятся общая налоговая база и бюджетный маневр.

Александр Козлов: Благовещенск нас серьезно удивит

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обратился к благовещенцам с поздравлением в честь дня рождения города. Текст поздравления опубликован на сайте министерства.

Пик COVID-19 в Приамурье ожидают в конце июня

Волна коронавируса доходит до Амурской области с опозданием в 1,5 месяца. Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости на конец июня. О прогнозах амурчанам рассказал губернатор Василий Орлов в прямом эфире.

В России 1 июля объявят выходным

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, заявил Владимир Путин. В связи с этим день объявлен выходным.

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#Обзор #интернет #СМИ

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Седьмой благотворительный марафон «Крылья» пройдет в Благовещенске 27 июня
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