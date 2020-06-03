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сегодня, 08:11 4

Массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Фото: pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Федоровича Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать в начале осени. Она займет от 6 до 9 месяцев.

«Надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Будем считать в лучшем варианте, что это займет полгода-семь-восемь-девять месяцев, да, процесс вакцинации и ее масштабирование», – сказал Гинцбург

Ранее в беседе с РИА Новости глава центра рассказал, что вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре. По его словам, производство вакцины в России планируется начать к концу лета.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Какой же бред. Ну невозможно создать вакцину за несколько месяцев. Если только ты не путинский кент, типа ротенберга, чтобы отмыть очередные пару лярдов.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Нормальные такие испытания провести хотят на населении. Может пусть другая страна вначале проведет?

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Не не не, даром не нать! Начните вон с самых обеспокоенных, с правительства РФ, совета федерации, гос. думы, губернаторов и их семей, администрации президента, самого президента и его друзей. Пусть подадут всем пример в прямом эфире, а через годик посмотрим.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Почему скрывают и не перечисляют все противопоказания от данной вакцины? А беременные значит не будут вакцинированы и им разрешено быть подвергнутым заражению.

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