Массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Федоровича Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать в начале осени. Она займет от 6 до 9 месяцев.

«Надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Будем считать в лучшем варианте, что это займет полгода-семь-восемь-девять месяцев, да, процесс вакцинации и ее масштабирование», – сказал Гинцбург

Ранее в беседе с РИА Новости глава центра рассказал, что вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре. По его словам, производство вакцины в России планируется начать к концу лета.