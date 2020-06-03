Гороскоп 3 июня: Тельцам не стоит нервничать, а Водолеям нужно копить силы

Восход Солнца: 04:22

Заход Солнца: 20:33

Солнце в Близнецах.

Овен. Пока Вы сконцентрировались на своих мелких промашках, не замечаете действительно существенных достижений. Сегодня следует уделить особенное внимание защите личной жизни, в общении с окружающими не делайте поспешных выводов, это лишь помешает.

Телец. Волнение и нервозность могут помешать Тельцам быть продуктивным на работе, постарайтесь вести себя как обычно, не нервничать по пустякам. Позитивные перемены в вашей жизни гарантированы, Вы посмотрите на прежний мир, однако увидите в нем новые возможности.

Близнецы. Астрологи предупреждают, что кто-то из вашего окружения в среду будет врать о важном деле. Постарайтесь провести время на открытом воздухе в первой половине дня, ближе к вечеру придется заняться подготовкой к праздникам, а друзья, неожиданно для Вас, помогут в этом, сделают процесс приятным.

Рак. Начало лета Вы можете провести на финансовом подъеме, главное, не расслабиться раньше времени, чтобы не пропустить выгодное предложение. Вы сегодня будете очень напряжены, однако ссориться и скандалить не выход.

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Лев. Заведите полезную привычку и продолжайте становиться лучше каждый день. Астрологи напоминают, что Вы, вероятно, слишком долго расслаблялись и откладывали дела на потом.

Дева. Вы ощущаете усталость, браться за новые дела не особо хочется, но астрологи обещают, что дискомфорт носит временный характер! Вокруг Вас сегодня соберется большое количество советчиков, но все они будут скорее вредить, чем помогать.

Весы. Не пропустите деловое предложение, которое откроет для Вас возможности, ранее недоступные. Материальная сфера может вызывать бурные эмоции, не исключены конфликты, связанные с деньгами, имуществом, карьерой.

Скорпион. Астрологи советуют быть сдержанным как на работе, так и дома. Вы хотите высказаться, но это не приведет ни к чему положительному, лишь спровоцирует ссору. Если у Вас что-то не получается, сядьте и подумайте над возможными выходами из ситуации. Этого будет достаточно, чтобы оставить проблему позади.

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Стрелец. Конфликты сегодня могут возникнуть масштабные, поэтому держите все мысли о других людях при себе. Не исключено, что Вам придется отстаивать свои убеждения, дело не из приятных, но Вы получите некие преференции на рабочем месте.

Козерог. Будьте осторожны на работе, из-за личных проблем Мы можете демонстрировать на работе рассеянность. Самое время перестать столько отдыхать и заняться работой, дел накопилось уже достаточно много, и все они требуют вашего внимания.

Водолей. Не упустите свой шанс, удача бродит где-то рядом и уже готовится предоставить Водолеям уникальную возможность. Расслабляйтесь и копите силы для решение нетривиальной задачи, которая будет поджидать Вас во второй половине дня.

Рыбы. Хорошая книга или просмотр понравившегося фильма подействуют на Вас гораздо более умиротворяюще, нежели общение с людьми. Не высказывайтесь сегодня излишне резко, ищите компромиссы, тогда Вы добьетесь успеха в деле, над которым работаете.

Астролог: Вальдемар Небоходцев