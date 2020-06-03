Больше бюджетных мест: в Дальневосточном ГАУ рассказали о новшествах приема

В Дальневосточном государственном аграрном университете в этом году увеличено количество бюджетных мест, а приемная кампания пройдет с особенностями из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году в Дальневосточном ГАУ было около 700 бюджетных мест, в этом году – 752, по всем направлениям и уровням подготовки.

«Традиционно востребованными в рамках высшего образования остаются такие направления подготовки как агрономия, ветеринария, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Повышенным спросом пользуются направления строительство и электроэнергетика и электротехника. Особенно поступающих может заинтересовать новость о том, что финансово-экономический факультет открывает набор на бюджетные места. Также бюджетные места в этот раз выделены на такое новое направление, как экология и природопользование», – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Дальневосточного ГАУ Евгений Тихонов.

На базе университета действует факультет среднего профессионального образования. На новый учебный год факультету СПО выделено 110 бюджетных мест.

Учиться на бюджете в университете могут студенты разных уровней подготовки: на бакалавриате, куда могут поступить выпускники школ и колледжей, в магистратуре – где ожидают выпускников-бакалавров, а также в аспирантуре. Обучение может быть очным и заочным.

Ежегодно в Дальневосточный ГАУ подают более 2 000 заявлений. «Можно с уверенностью сказать, что количество бюджетных мест увеличивается, так же как увеличивается и востребованность наших выпускников. У нас ежегодно проходит Ярмарка вакансий, в университет обращаются работодатели всех сфер экономической деятельности области и других регионов. Приезжают с Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области, Хабаровского края, республики Саха (Якутия), Сахалинской области. По запросам работодателей количество специалистов, в которых они нуждаются, больше, чем выпускников. Мы с уверенностью говорим о 100-процентной востребованности наших выпускников по завершению обучения», – говорит Евгений Тихонов.

В этом году приемная кампания в Дальневосточном ГАУ, как и в других вузах, пройдет с особенностями из-за пандемии коронавируса. Прием документов от абитуриентов ведется дистанционно, в электронной форме. Можно отправить документы и Почтой России. Кроме того, в ближайшее время в главном корпусе вуза откроется пункт бесконтактной подачи документов.

Сроки вступительных испытаний в вузе пока не называют. Предположительно, они начнутся во второй половине июля и пройдут дистанционно. Для тех, у кого нет выхода в интернет, в университете оборудуют компьютерные классы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

В вузе напоминают, если абитуриент не проходит по конкурсу на бюджетное место, он может заключить договор на оказание платных образовательных услуг. При этом оплачивать учебу можно даже помесячно. Кроме того, студентам, зачисленным на платное обучение, назначается академическая стипендия, как и всем другим студентам вуза – 3 100 рублей.

Особое поощрение в вузе ждет высокобалльников – тех, кто в сумме сдал ЕГЭ на 180 баллов и выше. Им положена единовременная выплата от 20 до 40 тысяч рублей – сумма зависит от количества баллов ЕГЭ. Всех поступивших в университет гарантированно обеспечивают общежитием.

У будущих абитуриентов вуза есть возможность подать документы на целевое обучение. Оно дает студенту постоянное место практики и гарантированное трудоустройство по окончании вуза.

В вузе активно идет подготовка к новому учебному году, который, несмотря на пандемию, должен начаться традиционно 1 сентября. В главном корпусе заканчивается создание большого музейного комплекса, который включает в себя музеи культуры Китая и Японии, музей природы и музей истории университета. Часть экспонатов уже установлена, часть – еще в работе.

Здесь с гордостью показывают преобразившиеся за последнее время корпуса, причем свои силы в это вкладывают и сами студенты – например, именно они разрабатывали ландшафтный дизайн на территории студенческого городка.

«Наш вуз очень преобразился, и это в том числе заслуга наших студентов, которые занимаются ландшафтным дизайном. Они сами разрабатывали проекты озеленения территории, высаживали своими руками цветы и декоративные растения, ухаживали за ними, – добавляет начальник управления по воспитательной работе Дальневосточного ГАУ Андрей Билько. – Территория благоустроена. Нам есть что украшать и над чем работать. Так что мы ждем новых студентов!».