До Москвы без еды: «Уральские авиалинии» на рейсе до Благовещенска отказались от бесплатного питания

В Благовещенске стали продавать авиабилеты до Москвы без питания. Оплатить его придется отдельно, но, как выясняется, не все это знают. В Амур.инфо обратилась благовещенка, которая столкнулась с нововведением уже в полете.

Александра купила билет до столицы себе и детям четырех и восьми лет еще в декабре. Покупка трех билетов, в том числе по льготному тарифу, обошлась амурчанке почти в 26 тысяч рублей. Информация о предстоящем рейсе поступала женщине в виде смс, при этом о новшестве в обслуживании, как она утверждает, ничего не сообщалось. О том, что ее и детей ожидает голодный перелет, женщина узнала уже в воздухе.

«Во-первых, нас сначала посадили в самолет и продержали в салоне почти полтора часа, ничего при этом не объясняя. А потом мы еще восемь часов летели. За это время взрослым давали только воду, а детям – по яблоку. Хотя о том, что перелет не включает питание, меня никто не проинформировал ни во время покупки билета в агентстве, ни потом, когда началась вся эта история с коронавирусом», – рассказала Александра корреспонденту Амур.инфо по телефону.

На официальном сайте авиакомпании узнать о том, будут ли кормить в самолете, можно если зайти в специальный раздел «меню на борту», ввести пункт отправления и назначения, а также номер рейса. Пока пассажиров из Благовещенска меню из «изысканных закусок, нежного десерта, широкого выбора напитков» ожидает только в бизнес-классе. В экономсалоне однозначно билет идет без питания.

Амур.инфо несколько раз пыталось связаться с авиакомпанией по телефону горячей линии, указанной на сайте, однако автоответчик сообщал, что все операторы заняты. Агентство направило письменный запрос.

В одном из туристических агентств журналисту Амур.инфо подтвердили, что в компании приостановили бесплатное питание пассажиров на большинстве своих рейсов еще в марте. Мера, как поясняют в публичном поле «Уральские авиалинии», временная. Это делается, чтобы не допустить роста цен на авиабилеты, который может произойти из-за пандемии коронавируса и отмены полетов за границу. Поэтому перед пассажирами стоит выбор: терпеть 7 часов, брать перекус с собой либо оплатить обед при покупке билета дополнительно. Меню можно также сформировать на сайте, введя номер билета после его покупки.

Сэндвич и горячий чай продолжат получать пассажиры рейсов из Екатеринбурга в Москву и Иркутск, а также из Жуковского в Сочи и Симферополь. Чай с кондитерским изделием выдают на рейсах из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Краснодар, Симферополь, Хабаровск, Калининград, Читу, Благовещенск, Красноярск и Минеральные Воды. «Уральские авиалинии» рекомендуют пассажирам, которым, например, по состоянию здоровья во время полета необходимо поесть, брать еду с собой в ручной клади или заказывать дополнительное питание при оформлении билета, сообщает «УРА.РУ».