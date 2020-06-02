В Приамурье трое сирот через суд добились положенного жилья

В Амурской области прокуратура помогла трем сиротам получить квартиры. В нарушение закона администрация района не обеспечила их жилыми помещениями.

Проверку провела прокуратура Михайловского района. Надзорный орган установил, что трое молодых людей, имеющих статус детей, лишенных родительского попечения, не имеют собственного жилья. Прокурор района в интересах сирот направил в суд исковые заявления о понуждении администрации Михайловского района предоставить им жилье, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры. Суд рассмотрел требования прокуратуры и полностью их удовлетворил. В настоящее время молодым людям предоставлены благоустроенные квартиры.

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Любовь Чуприна