В Приамурье более 40 медиков заразились коронавирусом при оказании помощи

И. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева рассказала о рисках, с которыми связана работа медиков в условиях пандемии. Сотни медработников трудятся в инфекционных госпиталях, изоляторах, обсерваторах, поликлиниках, службе скорой помощи, где постоянно подвергаются риску заражения.

Риски есть и в стационарах, где оказывают экстренную медицинскую помощь людям, которые на момент контакта с врачами лишь условно считаются неинфицированными.

«Медицинские работники стараются защищать себя при контактах с любыми пациентами, поскольку каждого необходимо считать потенциальным вирусоносителем. Но, несмотря на принимаемые меры, медики не застрахованы от возможного заражения. У нас есть так называемые санитарные потери – более 40 медработников были инфицированы в процессе оказания медицинской помощи. Сейчас они получают лечение. Есть осложнения, внебольничные пневмонии, в том числе очень тяжелые. Нам очень важно сохранить персонал в строю. Для этого населению необходимо продолжать режим самоизоляции, соблюдать масочный режим, правила личной гигиены и дезинфекции. Берегите себя и своих близких. Чем ответственнее мы все будем относиться к угрозе заражения, тем больше вероятности ее избежать и тем ближе будет окончание эпидемии», – сказала Светлана Леонтьева.

Коронавирусная инфекция довольно агрессивна, одной из ее характерных особенностей является скрытое течение заболевания, сообщает амурский минздрав.

«Очень сложно поставить диагноз, пока нет лабораторного подтверждения, КТ-исследования легких. А помощь оказывать нужно немедленно. И в этих условиях самоотверженность наших медиков имеет особое значение. Увеличилась нагрузка. На СМП, в поликлиниках выделены отдельные бригады, которые работают с ковидными больными. У амурских медиков сегодня достаточно средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции. Они получают стимулирующие выплаты за свой труд. Все это благодаря поддержке правительства РФ и губернатора Амурской области», – сообщила Леонтьева.