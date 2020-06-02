Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 июня представит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее 5 %, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 % в год к концу 2021 года.

В документе говорится о том, что закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей от пандемического кризиса «образовали "навес" безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, в простое или неполной занятости». «Прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящее изменение структуры экономики может привести к дальнейшему росту безработицы», — отмечается в проекте плана.

Для роста реальных доходов населения и восстановления занятости и спроса в проекте плана указаны как уже принятые меры поддержки, так и новые инициативы. Например, реализация на всей территории страны с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам с детьми. Новая мера поддержки потребует дополнительно почти 52 миллиарда рублей.

С октября 2020 года планируется установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. Данная мера призвана бороться с теневой оплатой труда, а также направлена на защиту интересов работодателей и сотрудников, работающих неполное рабочее время.

В проекте также сообщается об установлении с июля этого года возможности перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.

В плане содержатся в том числе меры по поддержке и развитию сектора малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, кроме уже объявленных мер по списанию налогов. Также правительство включило пункты о поддержке жилищного строительства и туристической отрасли.

План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, пишет «Лента.ру».