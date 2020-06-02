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Администрация Белогорска готова купить квартиры у горожан

Администрация Белогорска готова купить квартиры у горожан
Фото: администрация Белогорска

Администрация Белогорска приобретает благоустроенные квартиры. В комитете имущественных отношений пояснили, что белогорцы могут предложить жилые помещения в любом районе города.

«В настоящий момент муниципалитет готов приобрести 10 квартир, – рассказала и.о. председателя комитета имущественных отношений Анна Шапран. – В будущем потребуется еще не менее 15 жилых помещений. Квартира не должна быть обременена правами третьих лиц, то есть продана, заложена, не должна состоять в споре и под арестом (запрещением), обременена какими-либо обязательствами».⠀

Белогорцы могут предлагать помещения любой площадью, но не дороже 1,4 миллиона рублей, уже сейчас. В администрации готовы рассмотреть любые варианты.⠀

По вопросам продажи квартир жители Белогорска могут обращаться в комитет имущественных отношений по адресу: улица Гагарина, 2, каб. 111, тел.: 2-08-09, 2-31-83, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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