В Белогорске выставили на продажу бывшее имущество Минобороны

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске продадут на торгах баню-прачечную и земельный участок, который раньше принадлежал Министерству обороны. Недвижимое имущество расположено на улице Серышева.

Комитет имущественных отношений объявил аукцион по продаже земельного участка площадью более 5 тысяч квадратных метров с находящимся на нем зданием площадью 1,2 тысячи квадратов. Аукцион в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества состоится 9 июля на электронной площадке «РТС-тендер».

«Муниципальное недвижимое имущество баня-прачечная, расположенная по адресу улица Серышева, 16 с земельным участком сформировано в виде одного лота, – рассказала и.о. председателя комитета имущественных отношений Анна Шапран. – Ранее оно принадлежало министерству обороны, передано городу. Совокупная начальная цена – 765 тысяч рублей, с учетом НДС. Для участия в аукционе в электронной форме претендент вносит задаток в размере 20 % начальной цены, равный 153 тысячам рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 июля».⠀

До этой даты потенциальные участники торгов могут осмотреть объект. Для этого, информирует пресс-служба администрации Белогорска, необходимо предварительное согласование по телефону 8 (41641)2-31-83. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной информацией, в том числе с проектом договора купли-продажи, проводится в течение срока приема заявок по рабочим дням с 8:30 до 16:30 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 по адресу ул. Гагарина, д. 2 (здание администрации), 1 этаж, кабинет № 111.

Аукцион в электронной форме состоится на электронной торговой площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru/) в торговой секции «Торги по приватизации, аренде и продаже имущества»). Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти регистрацию. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (41641)2- 31- 83, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.