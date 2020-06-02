Общественно-культурный центр снял фильм о путешествии Благовещенска в прошлое

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Общественно-культурный центр в честь празднования 164-летия дня основания города Благовещенска,🎈 предлагает вам прикоснуться к истории нашего города через велоэкскурсию.🚲 Культорганизатор Татьяна Чеботарь и Народный театр - студия «Дебют», во главе с руководителем Еленой Коломыцыной проехали по исторически значимым достопримечательностям нашего города и примерно воспроизвели события тех времен.👍 Смотрим все видео до конца😉 #Благовещенск164 #велопрогулка #деньгорода #благовещенск