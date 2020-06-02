Общественно-культурный центр снял фильм о путешествии Благовещенска в прошлое
Общественно-культурный центр в честь празднования 164-летия города Благовещенска снял фильм, в котором предлагает прикоснуться к истории. Подача необычная: по разным эпохам зритель путешествует с велоэкскурсией.
Над фильмом работали культорганизатор Татьяна Чеботарь и народный театр – студия «Дебют» во главе с руководителем Еленой Коломыцыной. Они проехали по историческим местам и достопримечательностям Благовещенска и даже увидели события прошлых десятилетий.
Хронометраж фильма – почти 13 минут.
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Общественно-культурный центр в честь празднования 164-летия дня основания города Благовещенска,🎈 предлагает вам прикоснуться к истории нашего города через велоэкскурсию.🚲 Культорганизатор Татьяна Чеботарь и Народный театр - студия «Дебют», во главе с руководителем Еленой Коломыцыной проехали по исторически значимым достопримечательностям нашего города и примерно воспроизвели события тех времен.👍 Смотрим все видео до конца😉 #Благовещенск164 #велопрогулка #деньгорода #благовещенск
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