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сегодня, 17:45 0

Амурчанин погиб от удара током

Амурчанин погиб от удара током
Фото: pixabay.com

1 июня произошел трагический случай в Сковородинском районе Амурской области. От удара электрическим током погиб местный житель. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

«1 июня в 15:50 в Сковородинский линейный отдел поступило телефонное сообщение со станции Ерофей Павлович о том, что 1 июня в 15:11 на станции Ерофей Павлович смертельно травмирован электрическим током местный житель, то есть житель Ерофей Павловича, 1992 года рождения», – сказали в ведомстве.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, опрашивались свидетели. Материалы будут переданы в Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте для разбирательства и принятия решения.

По информации источника агентства, погибший работал электромонтером.

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