24 заболевших: глава Циолковского обнародовал статистику, которую не учитывает Роспотребнадзор

Глава ЗАТО Циолковский со ссылкой на федеральное медико-биологическое агентство сообщил о 24 заболевших COVID-19. Данные Сергей Левицкий опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. По телефону глава города пояснил, что заболевшие работали в одной организации.

Из публикации следует, что число заболевших увеличилось до 24 человек (ранее сообщалось о 19 зараженных). На домашнем карантине находятся 12 жителей. Они являются контактными и проходят необходимые исследования. Сергей Левицкий уточнил, что изначально конатктных было 175 человек, их также обследовали.

Число лиц, закончивших домашний карантин (снятых с медицинского наблюдения за истечением срока наблюдения) – 158. Число лиц, которым проведены исследования на коронавирус, – 1 125. Один человек на сегодня выздоровел, написал Сергей Левицкий.

Глава Циолковского пояснил, что очаг заболевания удалось купировать, распространение коронавирусной инфекции дальше не пошло. «Это был не семейный, а рабочий очаг в одной из организаций, культурно-досуговом центре. Он пока не работает», – добавил Сергей Левицкий. В городе выполняются необходимые мероприятия.

«Друзья, соблюдайте, пожалуйста, правила безопасности и самоизоляции, особенно жители города из группы риска (пожилые, люди с хроническими заболеваниями). Максимально сократите посещение общественных мест, ️соблюдайте правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью. Здоровья всем, дорогие друзья», – заключил глава ЗАТО Циолковский.