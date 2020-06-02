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Флора Городского парка в Благовещенске пополнилась голубыми елями, акациями и абрикосами

Флора Городского парка в Благовещенске пополнилась голубыми елями, акациями и абрикосами
Фото: Пресс-служба администрации Благовещенска

2 июня в Городском парке Благовещенска высадили саженцы. Было посажено 20 кустов акации, 20 саженцев абрикоса и 20 голубых елей.

Хвойные деревья появились на главной аллее парка, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«В Городском парке проводится комплексная работа по содержанию зеленых насаждений. Этой весной мы проводили санитарную обрезку деревьев, которые угрожали жизни и здоровью граждан. А сейчас высаживаем молодые деревья, – рассказал директор МП "Городской парк культуры и отдыха" Рустам Ямашев. – Голубым елям по 5-7 лет. Их мы высаживаем в тени, чтобы не было попадания солнечных лучей, чтобы они не высохли. Через день в течение двух недель их нужно поливать, для того, чтобы деревья принялись».

Абрикосы в парке высадили впервые. Этот вид деревьев решили посадить, чтобы белки в будущем могли есть плоды. Ухаживать за саженцами будут сотрудники муниципального предприятия совместно с предпринимателями.

«Мы будем приходить ухаживать за молодыми деревьями, чтобы они достигли зрелого возраста, – отметил предприниматель, участвовавший в высадке деревьев. – Конечно, хотелось бы, чтобы жители нашего города бережно относились к посадкам, не ломали и не срезали их. Ведь это делается для всех горожан».

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#природа

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