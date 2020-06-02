Тринадцать амурских учителей получат по 200 и 100 тысяч рублей

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5 октября, в День учителя, лучшие учителя области будут поощрены денежными премиями. Имена претендентов определяла региональная комиссия в рамках конкурса, проведенного по указу президента России.

На участие учреждения образования области выдвинули 21 кандидата. Восемь – педагоги сельских школ, остальные – городских.

Большинство победителей – учителя русского языка и литературы, истории и обществознания, начальных классов. Кроме того, в конкурсе приняли участие три учителя химии и биологии, два учителя географии, по одному учителю английского языка, математики, технологии и физической культуры, прокомментировали в отделе общего образования регионального минобрнауки

Кандидатами на получение 200 тысяч рублей из федерального бюджета, а также претендентами на включение в «Золотую тысячу учителей России» стали:

– Оксана Катанюк, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей № 11 города Благовещенска»; – Анна Коротаева, учитель химии МАОУ «Гимназия № 1 города Благовещенска»; – Наталья Марцива, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 6 города Тынды; – Елена Масленникова, учитель начальных классов «Центр образования» г. Зея; – Оксана Онищенко, учитель русского языка и литературы МОБУ «Ромненская средняя общеобразовательная школа имени И.А.Гончарова» Ромненского района; – Ольга Токарева, учитель истории и обществознания МОАУ гимназии №8 городского округа города Райчихинска Амурской области.

Размер выплат из средств областного бюджета составит 100 тысяч рублей. Губернатором Амурской области будут премированы:

– Любовь Мальчушкина, учитель русского языка и литературы МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс»; – Ольга Пикалова, учитель начальных классов МОБУ средней общеобразовательной школы № 5 г. Зея; – Оксана Семенкова, учитель начальных классов МОАУ средней общеобразовательной школы № 15 городского округа города Райчихинска; – Татьяна Соломонова, учитель географии МОАУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района; – Валентина Сурикова, учитель физической культуры МБОУ «Чагоянская средняя общеобразовательная школа» Шимановского района; – Елена Фомичева, учитель химии и биологии МОАУ средней общеобразовательной школы № 1 г. Зея; – Наталья Чиняева, учитель истории и обществознания МОБУ Новобурейской средней общеобразовательной школы № 1 Бурейского района.

Все выплаты поступят на счета педагогов ко Дню учителя.