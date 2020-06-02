Крестьяне в Хэйхэ рассчитывают поправить свое положение с помощью утреннего рынка

Фото: biang.ru

Власти китайского городе Хэйхэ активно внедряют меры, позволяющие компенсировать убытки, которые сельхозпроизводители и торговцы понесли в результате вспышки коронавирусной инфекции. К примеру, в минувшие выходные возобновил работу в прежнем объеме утренний рынок в центре города, и там было очень оживленно.

Утренний рынок в центре пограничного с Амурской областью китайского города работает ежедневно уже более 20 лет с 4:30 до 9:00. На нем торгуют жители близлежащих деревень из почти сотни фермерских хозяйств и кооперативов, расположенных недалеко от Хэйхэ. На рынке можно купить свежие овощи, фрукты, мясо, яйца, а также закуски и напитки к завтраку: хворост, мучную плетенку, жаренную в масле, пирожки на пару, пельмени, а также свежее соевое молоко. Также на рынке продаются промтовары и одежда.

В конце января 2020 года в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, рынок прервал работу и возобновил ее с ограничениями с 16 марта, сообщает портал Biang, со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

«Это очень хорошо, что рынок наконец-то снова заработал в полную силу. Надеюсь, что это позволит нам компенсировать потери за то время, когда рынка не было», – заявил в интервью телеканалу житель одной из деревень рядом с Хэйхэ, который торгует здесь уже более 20 лет.

Скриншот: телевидение Хэйхэ

«На рынке все доступно и недорого. Цены не изменились по сравнению с тем, что было до коронавируса. Это очень хорошо», – отметил один из покупателей.

С 5 часов утра по периметру рынка, который организован на улицах, отходящих в восточную сторону от торгового центра "Хуафу", ежедневно устанавливаются полицейские кордоны. «От всех, кто приходят торговать или делать покупки на рынке, мы требуем, чтобы они были в масках, измеряем у них температуру и проверяем "Код здоровья". Все, кто чувствует недомогание, лишены возможности попасть на рынок», – заявил один из полицейских Хэйхэ.