Пропавший в прошлом году амурчанин найден мертвым

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В амурском следственном управлении сказали, что тело мужчины было найдено еще 11 апреля, на берегу реки недалеко от села Черниговка Свободненского района. «Смерть не носит криминальный характер. Замерз. Он пропал в ноябре и в апреле был обнаружен», – пояснили в ведомстве.