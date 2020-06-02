Пропавший в прошлом году амурчанин найден мертвым
Денис Миначетдинов, который пропал в Амурской области в ноябре 2019 года, был найден мертвым. Об этом в Инстаграме сообщил поисково-спасательный отряд «Гром». Информацию ИА «Амур.инфо» подтвердили в СУ СКР по региону.
В амурском следственном управлении сказали, что тело мужчины было найдено еще 11 апреля, на берегу реки недалеко от села Черниговка Свободненского района. «Смерть не носит криминальный характер. Замерз. Он пропал в ноябре и в апреле был обнаружен», – пояснили в ведомстве.
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