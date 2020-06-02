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сегодня, 17:12 0

Пропавший в прошлом году амурчанин найден мертвым

Пропавший в прошлом году амурчанин найден мертвым
Фото: instagram.com/grompoisk

Денис Миначетдинов, который пропал в Амурской области в ноябре 2019 года, был найден мертвым. Об этом в Инстаграме сообщил поисково-спасательный отряд «Гром». Информацию ИА «Амур.инфо» подтвердили в СУ СКР по региону.

В амурском следственном управлении сказали, что тело мужчины было найдено еще 11 апреля, на берегу реки недалеко от села Черниговка Свободненского района. «Смерть не носит криминальный характер. Замерз. Он пропал в ноябре и в апреле был обнаружен», – пояснили в ведомстве.

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#происшествия

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