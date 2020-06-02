ФСБ задержала сотрудника администрации города Свободный

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении муниципального служащего администрации города Свободный. Его подозревают в превышении должностных полномочий, он задержан.

Согласно материалам уголовного дела, амурчанин в ноябре 2016 года, исполняя обязанности начальника управления по использованию муниципального имущества и землепользования администрации Свободного, превышая свои должностные полномочия, организовал продажу местному жителю по заниженной стоимости земельного участка, принадлежащего муниципальному образованию, основным видом разрешенного использования которого является размещение административного здания со складскими помещениями. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Земельного кодекса РФ продажа таких земельных участков не допускается. По версии следствия, в результате этих действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму около 6 миллионов рублей.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Они обеспечили оперативное сопровождение при задержании подозреваемого.

Сейчас амурчанин помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает СУ СКР по Амурской области.