Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения грузового подъемника в ТРЦ Благовещенска (видео)

В Благовещенске по факту получения травм двумя рабочими при падении грузового подъемника в торговом центре возбуждено уголовное дело. По версии следствия, к происшествию привело нарушение правил обслуживания лифта.

30 мая в ТРЦ «Острова» в Благовещенске с высоты второго этажа сорвался грузовой подъемник, в котором находились двое рабочих. Люди при падении получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сейчас оба пострадавших получают лечение в травматологическом отделении. Состояние пациентов стабильное. Один находится в состоянии средней тяжести, состояние второго оценивается как тяжелое. Пострадавшие получают всю необходимую помощь, сообщили корреспонденту Амур.инфо в министерстве здравоохранения Амурской области.

По факту получения травм рабочими следственным отделом по городу Благовещенску СУ СК по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По предварительным данным, обрыв тягового каната и падение грузового подъемника, не предназначенного для перевозки людей, мог произойти из-за ненадлежащего обслуживания подъемника компанией, оказывающей эти услуги.

В настоящее время следователем с участием с участием специалиста Ростехнадзора проведен дополнительный осмотр места происшествия и назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт Следственного комитета.

Как сообщало Амур.инфо, по этому происшествию проводит проверку прокуратура Благовещенска. Надзорный орган даст оценку исполнению законодательства об охране труда, соблюдению требований безопасности при эксплуатации грузового подъемника.