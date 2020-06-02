На стадионе «Амур» в Благовещенске установят систему «антипаника»

Три спортивных объекта Амурской области получили 4,36 миллиона рублей на обеспечение безопасности. Субсидию из областного бюджета распределили между тремя учреждениями. Самая большая сумма – 1,8 миллиона рублей выделена Региональному центру спортивной подготовки.

Деньги здесь направили на организацию видеонаблюдения по всему периметру стадиона «Амур» и его внутренних помещений. Кроме того, закуплены две рамки металлодетектора: уличная и для внутренних помещений. В ближайшее время будет приобретен локализатор взрыва. На южной трибуне планируется установить ограждение «антипаника». Также помещения стадиона будут оснащены современной системой контроля доступа. Для посетителей оборудуют специальные уличные ячейки. В них можно оставить запрещенные к проносу предметы. Ремонт турникетов, оснащение современной системой контроля доступа – специалистам предстоит масштабный объем работ.

Амурская областная спортивная школа получила 900 тысяч рублей. Деньги направили на усовершенствование системы безопасности в комплексе Белогорья. Спортивный объект решено обнести забором и увеличить количество камер. Также планируется купить ручной металлодетектор и локализатор взрыва. Кстати, соревнования в Белогорье будут проходить чаще. Пару месяцев назад спорткомплекс получил сертификат соответствия, позволяющий принимать крупные турниры.

Областная спортивная школа олимпийского резерва средства потратила на организацию видеонаблюдения. Теперь в четырех залах школы будет осуществляться видеонаблюдение с планируемым выходом подключением к системе «Безопасный город». Помимо камер, школа закупила ручной металлодетектор, для использования во время массовых мероприятий. В планах приобрести также рамку металлодетектора, которую установят в зале на Ленина, 1. Обновили также информационные стенды по антитеррору.