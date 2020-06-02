Седьмой благотворительный марафон «Крылья» пройдет в Благовещенске 27 июня

ИА «Амур.инфо» и амурское отделение Российского детского фонда объявляют о начале подготовки к проведению благотворительного марафона «Крылья». Он состоится в Благовещенске уже в седьмой раз. На нем вновь будут собирать средства, которые направят на лечение детей с диагнозом ДЦП.

В этом году с телевизионной площадки марафон перейдет в интернет-пространство. Трансляция «Крыльев» будет идти в инстаграм-аккаунте Амур.инфо, на youtube-канале и на сайте информационного агентства. Запланированная дата проведения марафона – суббота, 27 июня.

За годы проведения благотворительных телемарафонов удалось собрать несколько миллионов рублей. Некоторым детям – в их числе Арсений Реснянский, Максим Румак и другие – оказывали адресную помощь, основная часть средств шла на оплату лечения методом кинезиотерапии для детей с детским церебральным параличом.

В этом году бесплатное лечение надеются пройти маленькие жители не только Благовещенска, но и Белогорска, Зеи, Серышева и других населенных пунктов Амурской области. Сколько человек смогут пройти бесплатный курс лечения, будет зависеть от того, сколько средств будет собрано на марафоне. Об этом в программе «Простые вопросы» ведущая Наталья Наделяева поговорила с председателем амурского отделения Российского детского фонда Елизаветой Москалец.

Елизавета Ефимовна рассказала, что такой вид реабилитации, как кинезиотерапия не входит в систему медицинского страхования, поэтому семьи, где подрастают дети с диагнозом ДЦП, должны оплачивать такое лечение. Вот уже несколько лет в этом помогает марафон «Крылья». Последние годы реабилитацией детей занимаются специалисты Благовещенской городской детской больницы.

«Мы заключили соглашение с городской больницей, там проводится плановое комплексное лечение для детишек с ДЦП. Мы оплачиваем 10 сеансов на группу наших ребятишек…Комплексное лечение эффективно, и это заметно, родители это видят», – рассказывает Елизавета Москалец.

За годы марафона лечение прошли уже десятки амурских детей. В пример Елизавета Москалец привела 2014 год – тогда на собранные полмиллиона рублей лечение получили 16 детей, а кинезиотерапевта пришлось приглашать из Екатеринбурга, так как подобных специалистов в Приамурье не было. В 2019 году на телемарафоне собрать удалось около миллиона рублей, часть средств пошла на адресную помощь, часть – на оплату кинезиотерапии уже для 50 детей.

«Это дорогого стоит, когда я от родителей слышу, что ребенок поднял ручку, поворачивает головку, сидит правильно. Есть результаты. И надо видеть радость родителей», – поделилась Елизавета Москалец.