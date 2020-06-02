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сегодня, 15:43 2

В Зее по примеру Белогорска откроются точки общественного питания

В Зее по примеру Белогорска откроются точки общественного питания
Фото: pixabay.com

Губернатор Амурской области предложил ослабить режим в Зее, связанный с коронавирусом. В городе возобновят работу точки общепита.

Первым городом, получившим такие послабления, стал Белогорск. 29 мая населенный пункт убрали из перечня территорий, где запрещается работа общепита. Город приравняли к общей территории области, где общепит работает с 8:00 до 18:00, после этого времени обслуживание возможно только на вынос.

2 июня на заседании оперативного штаба руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова отметила, что в объектах общепита в Белогорске после того, как им было разрешено вернуться к работе, прошли рейды. При проведении проверок не было выявлено нарушений. Все объекты, где побывали сотрудники Роспотребнадзора, подошли к соблюдению правил и требований ответственно, сообщает правительство Амурской области.

«У нас также есть территории, где ситуация стабилизировалась, а объекты общепита пока не работают. Это город Зея, – отметил глава региона Василий Орлов. – Предлагаю вслед за Белогорском ослабить режим в части общепита. При этом очень важно проконтролировать, как на предприятиях будут соблюдаться правила».

Глава области также заявил, что такие решения и дальше будут приниматься постепенно – в зависимости от текущей обстановки на той или иной территории Приамурья.

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#Белогорск #бизнес #Зея #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    когда в Благе это откроют?

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Что случилось? Почему Амур.инфо понизило губернатора Приамурья в должности до губернатора Амурской области?

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