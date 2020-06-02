В Приамурье число случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 18

2 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 3,4 %.

Таким образом, по состоянию на 2 июня в регионе с нарастающим итогом выявлено 546 случаев COVID-19. Из них: Благовещенск – 229 (+8); Свободный – 78 (+5); Тында – 57; Шимановск – 37; Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 19, Соколовка – 4, Арга – 1) – 36; Белогорск – 34 (+1); Благовещенский район (Чигири – 10, Владимировка – 2, Верхблаговещенское – 2, Дроново – 1, Марково – 1, Новотроицкое – 2, Усть-Ивановка – 1) – 19 (+1); Магдагачинский район (Магдагачи) – 13; Райчихинск – 7 (+2); Ивановский район (Крещеновка – 5, Среднебелое – 2) – 7; Сковородинский район (Сковородино) – 6; Тындинский район (Соловьевск) – 5; Прогресс – 4; Завитинский район (Успеновка – 1, Завитинск – 2) – 3; Зея – 3; Михайловский район (Михайловка) – 2 (+1); Константиновский район (Константиновка) – 2; Бурейский район (Талакан – 1, Долдыкан – 1) – 2; Ромненский район (Ромны) – 1; Тамбовский район (Тамбовка) – 1.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, показатель заболеваемости – 69,11 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,5 %; ОРВИ – 27,5 %; бессимптомная форма – 26 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 36 %. 182 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

В регионе проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 1 314 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 1 291 человек, в изоляторах – 23 человека.

По состоянию на 2 июня в регионе проведено 53 078 исследований на COVID-19, в том числе 23 270 исследований (44 %) – на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».