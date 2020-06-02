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Переменно облачно, небольшие осадки: прогноз погоды в Амурской области на 3 июня

Переменно облачно, небольшие осадки: прогноз погоды в Амурской области на 3 июня
Фото: pixabay.com

В Амурской области ночью 3 июня будет переменно облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и в утренние часы местами туман. Восточный, северо-восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду.

Температура по северу составит плюс 3...8, местами – от минус 2 до плюс 3, по югу – плюс 6...11. Днем облачно с прояснением, местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза. Скорость восточного, северо-восточного ветра составит 3-8, при грозе – с порывами до 13 метров в секунду. Воздух прогреется до 15...20, местами до 8...13 градусов тепла.

В Благовещенске ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер с северо-востока разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха – 6...8 градусов тепла. Днем облачно с прояснением, кратковременный дождь. Ветер с северо-востока подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 15...17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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