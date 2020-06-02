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сегодня, 15:18 0

В Приамурье приняли решение о поэтапном возобновлении работы фитнес-клубов

В Приамурье приняли решение о поэтапном возобновлении работы фитнес-клубов
Фото: pixabay.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел очередное заседание оперативного штаба. На нем принято решение о поэтапном возобновлении деятельности спортивных организаций в условиях пандемии COVID-19. Это фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивно-досуговые организации, бассейны.

Как рассказал заместитель министра по физической культуре и спорту региона Евгений Лобанов, на территории Амурской области на сегодня действует 47 аккредитованных региональных спортивных федераций по 48 видам спорта. Письменно о готовности возобновить деятельность с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора подтвердили головные 42 организации. Их филиалы/отделения, расположенные в муниципальных образованиях области, также готовы к возобновлению деятельности. Получены ответы от большинства муниципалитетов региона о готовности открыть двери спортивных организаций.

«У нас по-прежнему непростая обстановка в Благовещенске и Благовещенском районе, в Свободном. В этих муниципалитетах таких смягчений режима мы пока допустить не можем. Что касается остальных городов и районов, то возобновление работы спортивных организаций возможно только при безусловном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Прошу включиться в работу глав на местах. Вскоре в ближайшую пятницу на заседании оперштаба мы оценим, как стартовала эта деятельность», – сказал Василий Орлов.

Конкретные решения о возобновлении работы спортивных организаций будут приниматься властями муниципалитетов с учетом целесообразности и текущей обстановки в каждом городе и районе. Решение должно быть согласовано с органами Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало о разработке в Амурской области плана возобновления деятельности спортивных организаций.

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#коронавирус #спорт

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