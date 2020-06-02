Александр Козлов: Благовещенск нас серьезно удивит

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обратился к благовещенцам с поздравлением в честь дня рождения города. Текст поздравления опубликован на сайте министерства.

«Уважаемые благовещенцы и жители Приамурья! От всей души поздравляю вас с днем рождения столицы региона!

Благовещенск – особенный город. Здесь река дружбы Амур объединяет два государства, здесь встречаются Запад и Восток, здесь начинается Россия! И главное – это город хороших людей, которые его очень любят и своим трудом год за годом преображают.

На наших глазах приграничный Благовещенск становится одним из ключевых центров развития экономики, науки, культуры и образования страны в АТР. Закономерно, на мой взгляд, что первый российско-китайский автомобильный мост появился именно в приамурской столице! Реализация огромного потенциала в приграничном сотрудничестве, инвестициях, туризме и международной торговле теперь стала реальностью. Уверен, в самое ближайшее время Благовещенск нас серьёзно удивит!

От всего сердца желаю всем жителям города успехов и новых побед, отличного летнего настроения, крепкого здоровья и благополучия! С праздником, благовещенцы! Нашему всегда молодому городу – 164!» – такое поздравление адресовал жителям Благовещенска Александр Козлов, который был мэром областного центра Приамурья в 2014-2015 годах.