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Александр Козлов: Благовещенск нас серьезно удивит

Александр Козлов: Благовещенск нас серьезно удивит

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обратился к благовещенцам с поздравлением в честь дня рождения города. Текст поздравления опубликован на сайте министерства.

«Уважаемые благовещенцы и жители Приамурья! От всей души поздравляю вас с днем рождения столицы региона!

Благовещенск – особенный город. Здесь река дружбы Амур объединяет два государства, здесь встречаются Запад и Восток, здесь начинается Россия! И главное – это город хороших людей, которые его очень любят и своим трудом год за годом преображают.

На наших глазах приграничный Благовещенск становится одним из ключевых центров развития экономики, науки, культуры и образования страны в АТР. Закономерно, на мой взгляд, что первый российско-китайский автомобильный мост появился именно в приамурской столице! Реализация огромного потенциала в приграничном сотрудничестве, инвестициях, туризме и международной торговле теперь стала реальностью. Уверен, в самое ближайшее время Благовещенск нас серьёзно удивит!

От всего сердца желаю всем жителям города успехов и новых побед, отличного летнего настроения, крепкого здоровья и благополучия! С праздником, благовещенцы! Нашему всегда молодому городу – 164!» – такое поздравление адресовал жителям Благовещенска Александр Козлов, который был мэром областного центра Приамурья в 2014-2015 годах.

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#Дальний Восток #праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    17 минут назад

    Спасибо, товарищ Козлов!

    Я только не понял о встрече Запада и Востока

  • Н.В.

    Н.В.
    13 минут назад

    А Россия разве начинается не с Камчатки?

  • ay

    ay
    9 минут назад

    Н.В.

    А Россия разве начинается не с Камчатки?



    А нулевой км. вааапще в Мацкве.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 минута назад

    Н.В.


    Это смотря как карту вертеть

    По идее, если русские читают, считают, пишут... слева на право и сверху вниз, то начало должно быть где-то в районе Калининграда

    Бодрячком

  • Tуман

    Tуман
    4 секунды назад

    ЛайКа

    Н.В.


    Это смотря как карту вертеть

    По идее, если русские читают, считают, пишут... слева на право и сверху вниз, то начало должно быть где-то в районе Калининграда

    Бодрячком



    На Россию надо смотреть сидя на Северном полюсе. Значит начало где-то в районе Японии

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