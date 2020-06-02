Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:01 3

Амурские выпускники-отличники получат медали по итоговым оценкам

Амурские выпускники-отличники получат медали по итоговым оценкам
Фото: twitter.com

В 2020 году медали «За особые успехи в учении» выпускники Амурской области получат по итоговым оценкам. Результаты ЕГЭ не будут влиять на получение награды.

Регламент награждения медалями выпускников разъяснила заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова на пресс-конференции регионального Минобрнауки.

По рекомендациям Министерства просвещения и Рособрнадзора в 2020 году будут получать медали те, кто имеет все оценки «отлично», за все предметы учебного плана среднего общего образования.

Как сообщало Амур.инфо, в прошлые годы школьникам приходилось подтверждать право на эту высокую награду баллами ЕГЭ. Так как из-за пандемии коронавируса единый государственный экзамен сдают только выпускники, поступающие в высшие учебные заведения, награды за отличную учебу решено присуждать по итоговым оценкам.

Как отметила Лариса Закирова, аналогичная картина с подтверждением медалистов будет и по выпускникам девятых классов. Награды получит то, кто имеет оценки «отлично» по всем предметам учебного плана основного общего образования.

Просмотров всего: 165

#коронавирус #образование #школа

распечатать


Спорт

В Приамурье приняли решение о поэтапном возобновлении работы фитнес-клубов

Общество

Некоторые амурские выпускники выбрали по 8 предметов для ЕГЭ
Общество 1

ЕГЭ в условиях пандемии: амурский минобр рассказал, как коронавирус изменит госэкзамен
Коронавирус 5

ИЦК предоставил оперативную информацию по ситуации с коронавирусом в ДФО
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    30 минут назад

    не справедливо

  • ay

    ay
    13 минут назад

    Несправедливо.

  • DimonS

    DimonS
    5 минут назад

    Двоечник имеет две вещи: квартиру, машину.

    Троечник имеет три вещи: квартиру, машину, дачу.

    Отличник имеет пять вещей: лысину, очки, головную боль, долги и золотую медаль из нержавеющей стали за отличную учебу.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь