Амурские выпускники-отличники получат медали по итоговым оценкам

В 2020 году медали «За особые успехи в учении» выпускники Амурской области получат по итоговым оценкам. Результаты ЕГЭ не будут влиять на получение награды.

Регламент награждения медалями выпускников разъяснила заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова на пресс-конференции регионального Минобрнауки.

По рекомендациям Министерства просвещения и Рособрнадзора в 2020 году будут получать медали те, кто имеет все оценки «отлично», за все предметы учебного плана среднего общего образования.

Как сообщало Амур.инфо, в прошлые годы школьникам приходилось подтверждать право на эту высокую награду баллами ЕГЭ. Так как из-за пандемии коронавируса единый государственный экзамен сдают только выпускники, поступающие в высшие учебные заведения, награды за отличную учебу решено присуждать по итоговым оценкам.

Как отметила Лариса Закирова, аналогичная картина с подтверждением медалистов будет и по выпускникам девятых классов. Награды получит то, кто имеет оценки «отлично» по всем предметам учебного плана основного общего образования.