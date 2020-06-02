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В Китае сотрудников предприятия заставили съесть червей за невыполнение плана (видео)

В Китае сотрудников предприятия заставили съесть червей за невыполнение плана (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Сотрудников компании в Китае руководство заставило съесть живых червей из-за невыполненных показателей по продажам. Поедание червей работниками снял один из сотрудников фирмы из города Бицзе в провинции Гуйчжоу.

Согласно подписанному всеми сотрудниками договору, помимо поедания червей за невыполнение плана продаж, предлагалось проглотить живую рыбку, почистить офисный туалет, либо заплатить штраф в размере 500 юаней (около 5 тысяч рублей).

После появления видео с наказанием власти города начали расследование. Известно, что руководство фирмы угрожало работникам за появление видео в Интернете, сообщает «РЕН ТВ».

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#жизнь #Китай #происшествия

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