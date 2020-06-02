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У тараканьего молока обнаружили уникальные свойства

У тараканьего молока обнаружили уникальные свойства
Фото: Myriam Zilles с сайта Pixabay

Ученые из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины в Индии заявили о свойствах тараканьего молока, которое может стать новым суперпродуктом. Как говорят специалисты, находящееся в средней кишке тараканов молоко по питательности в четыре раза превосходит коровье молоко.

Для исследования специалисты взяли молоко таракана-жук Diploptera punctata. Эти насекомые вскармливают молоком свое потомство. Молоко таракан выкачивает в виде кристалла белка, в котором содержится гораздо больше энергии, чем у обычного молока от коровы. В связи с тем, что выдаивать таракана будет очень сложно, исследователи решили в лабораторных условиях воссоздать его.

В перспективе такое молоко можно получать искусственным путем. Если освоить добычу тараканьего молока в промышленных масштабах, то можно прокормить все человечество.

Ученые также отметили, что в кристаллах содержатся почти все незаменимые аминокислоты, а значит такой продукт будет полезен тем, у кого есть проблемы с получением необходимого количества калорий ежедневно, сообщает Gazetadaily.ru.

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#наука #природа

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