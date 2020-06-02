В 6 городах Амурской области в этом году отремонтируют детские поликлиники

В 2020 году будут капитально отремонтированы детские поликлиники в 6 городах Амурской области. Ремонт запланирован в Свободном, Зее, Тынде, Белогорске, Райчихинске и Благовещенске.

В областном центре работы уже завершены в детской поликлинике № 4 Благовещенска. Начат капремонт детской поликлиники № 1, с 12 мая прием участков, а также забор крови будут проводить на Калинина, 130. Узкие специалисты, кабинет ЭКГ, УЗИ, ДШО будут принимать на Дьяченко, 2В. Плановые осмотры отменены до особого распоряжения. О конкретных сроках окончания ремонта не сообщается.

Проведение капитальных ремонтов запланировано в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», пояснили в областном минздраве.

«В вышеуказанных детских поликлинических отделениях будут реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей и их родителей, внедрение принципов бережливого производства (сокращение времени ожидания в очереди, облегчение записи к врачу, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов). На время проведения ремонта принимать детей будут в других структурных подразделениях медицинских организаций», – рассказали в ведомстве.