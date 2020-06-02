Некоторые амурские выпускники выбрали по 8 предметов для ЕГЭ

В Амурской области 12 выпускников выбрали по 8 предметов для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки региона Лариса Закирова.

«Ребята у нас выбирают очень активно в этом году, выпускники. Более 2 тысяч – это более 50 % – выбрали по 4 экзамена. 12 человек выбрали 8 экзаменов. И это говорит о том, что ребята уже знают, куда они будут поступать, в какой вуз, готовятся к этому», – сказала замминистра.

По пять предметов выбрал 591 человек, по шесть – 237.

Лариса Закирова отметила, что самым популярным предметом по выбору у выпускников является обществознание. На втором месте – физика, на третьем – биология, на четвертом – история.

Ранее сообщалось, какие новшества ждут школьников, их родителей и педагогов на ЕГЭ из-за коронавируса.