В Приамурье за сутки потушили два природных пожара, прошедших около 2 тысяч гектаров

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

На территории Амурской области за прошедшие сутки, 1 июня, были ликвидированы два природных пожара: один – в Тындинском районе с привязкой к поселку Тутаул, второй – в Сковородинском районе с привязкой к железнодорожной станции Джиктанда. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1 954 гектаров.

На возгораниях работали 82 сотрудника ПДПС Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, а также добровольные пожарные. Угрозы населенным пунктам не было.

На данный момент природных пожаров в регионе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Для тушения лесных пожаров на территории региона имеется резерв в количестве 78 человек ПДПС Амурской авиабазы, 307 человек лесной охраны, 63 человек федерального резерва и 287 единиц техники.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», на территории региона определены следующие классы пожарной опасности: I класс пожарной опасности – в Свободненском, Мазановском, Шимановском, Зейском, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Селемджинском, Благовещенском районах; II – в Тындинском, Магдагачинском районах; IV – в Сковородинском районе.