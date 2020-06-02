Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июня
Предыдущая новость
сегодня, 12:29 0

В Приамурье за сутки потушили два природных пожара, прошедших около 2 тысяч гектаров

В Приамурье за сутки потушили два природных пожара, прошедших около 2 тысяч гектаров
Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

На территории Амурской области за прошедшие сутки, 1 июня, были ликвидированы два природных пожара: один – в Тындинском районе с привязкой к поселку Тутаул, второй – в Сковородинском районе с привязкой к железнодорожной станции Джиктанда. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1 954 гектаров.

На возгораниях работали 82 сотрудника ПДПС Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, а также добровольные пожарные. Угрозы населенным пунктам не было.

На данный момент природных пожаров в регионе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Для тушения лесных пожаров на территории региона имеется резерв в количестве 78 человек ПДПС Амурской авиабазы, 307 человек лесной охраны, 63 человек федерального резерва и 287 единиц техники.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», на территории региона определены следующие классы пожарной опасности: I класс пожарной опасности – в Свободненском, Мазановском, Шимановском, Зейском, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Селемджинском, Благовещенском районах; II – в Тындинском, Магдагачинском районах; IV – в Сковородинском районе.

Просмотров всего: 4

#пожары #природа #происшествия

распечатать


Происшествия 4

В Приамурье не наказали мотоциклиста, тяжело травмировавшего человека
Происшествия

В поселке Прогресс утонул подросток
Общество 8

Губернатор Приамурья предложил сообщать ему «в личку» о нарушениях при золотодобыче
Общество 11

В благовещенском сквере около площади 39 деревьев больны, их предлагают спилить
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь