Портал госуслуг подключат к сайтам объявлений

С 1 июля сайты объявлений Avito, Авто.ру, ЦИАН подключат новый способ идентификации пользователей. Это должно помочь снизить уровень мошенничества на площадках, число которых выросло с переходом на самоизоляцию.

Государство не планирует собирать данные о продавцах и покупателях, но в перспективе они могли бы заинтересовать различные ведомства, считают эксперты. Минкомсвязь предложит агрегаторам товаров и услуг в интернете в дополнение к существующим механизмам идентификации пользователей подключиться к ЕСИА на портале госуслуг, следует из проекта постановления правительства о проведении соответствующего эксперимента. Эксперимент будет добровольным и продлится год с 1 июля, следует из документа.

Для его реализации Минкомсвязь создаст межведомственную рабочую группу, в которую войдут владельцы агрегаторов, представители Минкомсвязи, Минэкономики, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Росреестра, МВД и ФСБ. Подключение к ЕСИА не будет платным для агрегаторов, но им может потребоваться доработка собственных систем, пояснили в пресс-службе Минкомсвязи. Там также подчеркнули, что не будут иметь доступ к данным пользователей в сервисах объявлений.

Интерес к эксперименту есть у Avito, Авто.ру (принадлежит «Яндексу») и ЦИАНа, рассказал профильный чиновник, знакомый с ситуацией. Сейчас у всех этих ресурсов помимо собственной идентификации есть возможность авторизоваться через аккаунты в Apple, Google и социальных сетях, сообщает «Коммерсант».