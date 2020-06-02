Два дерущихся аллигатора пришли в гости к семейной паре (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

В США семейной паре постучали в дверь два дерущихся аллигатора. Гости нагрянули неожиданно для всех.

Сью Гешель и ее муж Джо отдыхали дома, когда услышали настойчивый стук в дверь. Они подумали, что кому-то срочно нужна помощь. Супруг женщины решил посмотреть, кто это, и обнаружил рептилий.

«Я подумала, что он шутит, у нас много дел, а у него шутки на уме», – заявила женщина, опубликовавшая видео с кусающими друг друга «гостями» в Facebook.

Рептилии провели на передней ступеньке дома 20 минут. Никакого ущерба имуществу они не сделали, сообщили в издании UPI.