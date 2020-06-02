ТАСС: в России вводят трехзначные коды для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что МВД предложило ввести такие изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, разместив на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов соответствующий проект приказа, который и предусматривает расширение количества возможных комбинаций за счет введения дополнительных цифр, с которых может начинаться код региона. Теперь, например, автовладельцам Алтайского края будут присваивать номера с кодом 222, Омской области – 555, Свердловской области – 666.

Третью цифру в код региона начали добавлять с 2005 года исключительно для Москвы, когда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру ввели для номеров Санкт-Петербурга.

Однако, как пишет «Коммерсант», номера с новыми кодами, судя по всему, начнут присваивать еще не скоро.