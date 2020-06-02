Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:27 0

ТАСС: в России вводят трехзначные коды для автономеров

ТАСС: в России вводят трехзначные коды для автономеров

МВД России утвердило изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов. Соответствующий приказ уже подписан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что МВД предложило ввести такие изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, разместив на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов соответствующий проект приказа, который и предусматривает расширение количества возможных комбинаций за счет введения дополнительных цифр, с которых может начинаться код региона. Теперь, например, автовладельцам Алтайского края будут присваивать номера с кодом 222, Омской области – 555, Свердловской области – 666.

Третью цифру в код региона начали добавлять с 2005 года исключительно для Москвы, когда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру ввели для номеров Санкт-Петербурга.

Однако, как пишет «Коммерсант», номера с новыми кодами, судя по всему, начнут присваивать еще не скоро.

Просмотров всего: 615

#транспорт

распечатать


Происшествия 4

В Приамурье не наказали мотоциклиста, тяжело травмировавшего человека
Происшествия 1

Дожди размыли дороги в двух районах Приамурья
Общество 1

Ремонт путепровода на Загородной в Благовещенске идет с опережением графика
Общество 1

С вечера 1 июня через зейский мост в Благовещенске пустят большие автобусы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь