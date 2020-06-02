В Приамурье не наказали мотоциклиста, тяжело травмировавшего человека

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мотоциклиста. Его обвиняли в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью другого человека.

В июне 2019 года мужчина, находясь на базе отдыха, расположенной под селом Белогорье, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль мотоцикла марки Honda и с находящимся на заднем сиденье пассажиром направился в Белогорье. Осуществляя движение по улице Мухина, мотоциклист не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд на обочину дороги и столкновение с электроопорой.

В результате ДТП пассажир мотоцикла получил телесные повреждения, в том числе: закрытую тупую травму органов забрюшинного пространства с разрывом правой почки, являющуюся опасной для жизни и квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью; закрытую тупую травму грудной клетки с переломами задних отрезков 4 ребер; закрытые переломы поперечных отростков 5 поясничных позвонков со смещением, которые как каждое в отдельности, так и в совокупности, причинили средней тяжести вред здоровью.

Потерпевший при этом ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении мотоциклиста. Пассажир обосновал это тем, что водитель загладил причиненный вред и они примирились.

Помощник прокурора Благовещенска, защитник не возражали против прекращения уголовного дела по указанным основаниям.

Из материалов уголовного дела следовало, что мотоциклист ранее судим не был, по месту работы характеризуется положительно, с потерпевшим примирился и возместил причиненный ущерб, пишет пресс-служба Благовещенского городского суда.

Таким образом, суд постановил прекратить уголовное дело в отношении водителя мотоцикла в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда.