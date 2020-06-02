ЕГЭ в условиях пандемии: амурский минобр рассказал, как коронавирус изменит госэкзамен

С 29 июня по 23 июля в Амурской области пройдет тестирование выпускников 11 классов, планирующих поступать в вузы. Региональное министерство образования рассказало, какие новшества ждут школьников, их родителей и педагогов на ЕГЭ из-за коронавируса.

Как подчеркнула на пресс-конференции руководитель ведомства Светлана Яковлева, в 2020 году организация ЕГЭ будет нацелена на обеспечение безопасности здоровья и равных условий для всех выпускников.

Государственная аттестация в форме ЕГЭ начнется с контрольного тестирования 29 июня. В этот день пройдет проверка всех пунктов приема экзамена, дети во время этих мероприятий присутствовать не будут.

Закончатся экзамены 23 июля. У выпускников после этого будет еще два резервных дня – 24 и 25 июля, чтобы пересдать экзамен. Как подчеркнула Светлана Яковлева, в 2020 году к передаче допускаются только те выпускники, которые не смогли пройти тестирование в основные дни по уважительным причинам или у кого дни сдачи экзаменов совпали.

В министерстве образования сейчас продумывают логистику прохода обучающихся в пункты приема экзаменов. Задача организаторов – не допустить скученности людей и обеспечить дистанцию.

Все сотрудники образовательных учреждений, обеспечивающие сдачу экзамена, во время ЕГЭ обязаны быть в масках и перчатках. Решение о том, обязательно ли надевать маски выпускникам, будет принято позже, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Требования к соблюдению дистанции должны будут обеспечить и во время тестирования. Так, самый массовый экзамен – русский язык, разрешено провести в два дня, если аудитория не позволит провести рассадку на достаточном расстоянии.

Пункты приема экзамена обязательно должны обрабатываться средствами дезинфекции как до ЕГЭ, так и после.

Если выпускник во время тестирования находится за территорией Амурской области, то он будет сдавать экзамен там, где находится. Для этого ему нужно обратиться в образовательную организацию или в Региональный центр обработки информации.

Аттестаты в этом году для 11-классников будут готовы и выданы до 15 июля. Сам аттестат вносится в федеральную базу документов и до 10 июля будет доступен в электронном варианте. Как пояснила министр образования Амурской области, это позволит абитуриентам предоставить документы на поступление в вуз до того, как будет готов бумажный вариант аттестата. Документ об образовании выпускника высшие учебные заведения смогут запросить в электронной системе аттестатов.