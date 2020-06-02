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сегодня, 11:00 0

В Тамбовском районе появится многофункциональная спортивная зона

В Тамбовском районе появится многофункциональная спортивная зона
Фото: pixabay.com

У жителей села Козьмодемьяновка Тамбовского района появятся мини-футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол. В центре населенного пункта развернется многофункциональная спортивная зона.

Строители уже сделали разметку территории. Сейчас завозят песчано-гравийную смесь и закупают оборудование. Готовую спортплощадку огородят сеткой-рабицей, на ней установят футбольные ворота, баскетбольные кольца. Заниматься спортом здесь смогут все желающие.

Такой многофункциональный спортивный объект в Козьмодемьяновке появится впервые. Ранее играть в футбол, баскетбол и волейбол амурчанам приходилось на небольшой спортплощадке.

«На благоустройство села в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" муниципалитету выделено 474 тысячи рублей. Работы планируют завершить к концу августа», – рассказала глава Козьмодемьяновского сельсовета Людмила Игнатюк.

В такой программе Козьмодемьяновский сельсовет участвует впервые. В следующем году удачный опыт планируют повторить: заявку на участие в «Комплексном развитии сельских территорий» подали в областной Минсельхоз, отметили, что хотят в рамках программы сделать зону отдыха в селе Чуевка.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, благоустраивать территории Козьмодемьяновский сельсовет начал еще в прошлом году. Тогда местные жители реализовали свой проект благодаря конкурсу по поддержке местных инициатив, организованному министерством финансов региона. На выделенные средства в Козьмодемьяновке облагородили аллею. В текущем году благоустроят еще одну общественную территорию в ходе этого конкурса.

Проекты, реализуемые селами в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20 % от их стоимости.

Одним из первых сельсоветов, реализовавших эту программу, стал Крестовоздвиженский сельсовет Константиновского района. Здесь на выделенные средства преобразили памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Все работы обошлись в 1,3 миллиона рублей. Преобразившийся памятник стал подарком к 75-летнему юбилею Победы для села.

В ходе программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году в селе Тавричанка Серышевского района сделают детскую площадку; в поселке Восточном Октябрьского района, селе Новоалександровка Тамбовского района и селе Солнечное Ивановского района создадут места массового отдыха; в селах Козьмодемьяновка, Лозовое Тамбовского района, Анновке и Дмитриевке, Черемхове, Петропавловке, Троицкое Ивановского района построят спортплощадки; в селе Томское Серышевского района восстановят памятник.

На реализацию программы потратят более 17 миллионов рублей. Самый дорогой проект воплотят в жизнь в селе Солнечном. Его стоимость – более 2 миллионов рублей. Самый бюджетный вариант предложило село Томское стоимостью 220 тысяч рублей.

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