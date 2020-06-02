ИЦК предоставил оперативную информацию по ситуации с коронавирусом в ДФО

По состоянию на 1 июня в Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии выявлено 11 049 случаев КОВИД-19, что составляет 3 % от общего числа по России. Всего в стране выявлено 414 878 случаев заболевания. За последние сутки подтверждено 9 035 новых случаев в 84 регионах. 40,1 % новых случаев протекают без клинических проявлений.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на Дальнем Востоке наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на Хабаровский и Приморский края – по 19 %. Далее следуют Республика Саха (Якутия) и Республика Бурятия – 18 % и 14% соответственно. Наименьшее число случаев зафиксировано в Сахалинской области и Чукотском АО – по 1%.

Показатели летальности в трех регионах ДФО превышают уровень среднего показателя по России в целом (1,17 %): Забайкальский край – 1,76 %, Чукотский автономный округ – 1,25 %, Магаданская область – 1,22 %. Всего за неделю в округе умер 21 человек. Из них наибольшее количество в Забайкальском крае – 8 человек.

В ряде регионов ДФО продлены ограничительные мероприятия:

– в Магаданской области и в Забайкальском крае действие ограничительных мер продлевается до 8 июня включительно; – в Хабаровском крае режим самоизоляции продлен до 10 июня, на Камчатке –до 11 июня, в Еврейской автономной области и Якутии – до 14 июня, на Чукотке и в Приморье – до 15 июня; – в Республике Бурятия принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также других ограничительных мероприятий до 30 июня; – в Амурской области режим закрытых городов для Шимановска и Свободного продлен на 7 дней. – частичный масочный режим ввели в шести населённых пунктах Чукотки: в Анадыре, Певеке, Билибино, Угольные Копи, Тавайвааме, Кепервееме.

Теперь масочный режим действует на всей территории Дальневосточного федерального округа.

Наряду с Сахалинской областью цифровые пропуска будут введены для приезжающих на Камчатку. В Приморском крае с 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию региона, обязаны иметь при себе справку, подтверждающую отсутствие заражения COVID-19. Справка должна быть оформлена не позднее, чем за 2 дня до вылета.

Сахалин перешел к третьему этапу снятия ограничений. С 1 июня сахалинские медучреждения начинают работать в плановом режиме. Кроме того, с 1 июня начали работу кинотеатры, музеи, в ограниченном режиме открываются библиотеки. С 3 июня начнет показы спектаклей областной театр кукол. Во всех учреждениях культуры необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра.

В Якутии продолжается вывоз вахтовых рабочих с Чаяндинского месторождения, где 1 июня указом главы Якутии был полностью снят карантин со всех объектов. На сегодняшний день с территории месторождения вывезено около семи с половиной тысячи человек.