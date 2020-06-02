Губернатор Василий Орлов поздравил Благовещенск с днем рождения

2 июня столица Приамурья отмечает 164-ю годовщину со дня основания. Утром глава региона Василий Орлов возложил цветы к памятнику основателям города – генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию.

Памятник основателям города расположен у кафедрального собора – в переулке Релочном, первой улице города. Именно Святитель Иннокентий предложил назвать новый город Благовещенском, а генерал-губернатор Муравьев-Амурский эту идею поддержал. При закладке Благовещенска генерал-губернатор взял за основу планировку городов Древнего Рима, где улицы спланированы по типу военного лагеря – с севера на юг и с запада на восток.

164-ю годовщину Благовещенск встречает как современный и развивающийся город. Это единственный административный центр России, который расположен на границе. С китайским городом Хэйхэ его разделяет 800 метров реки Амур.

С Днем города жителей Благовещенска поздравил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Уникальной столицу Приамурья делают особенное географическое положение, неповторимая славная история. Приятно видеть, что с каждым годом Благовещенск хорошеет и растёт, становится современнее, комфортнее и красивее. У города большие перспективы для дальнейшего развития. Здесь строятся новое жилье и школы, реализуются крупные инвестиционные проекты.

Думаю, жители сами уже оценили масштабы деятельности по ремонту дорог и благоустройству – только в этом году на дорожную кампанию в Благовещенске выделено более 1 миллиарда рублей. Беспрецедентные объёмы финансирования стали возможны благодаря тому, что мы стали участниками проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас горожане испытывают определенные неудобства, но ремонт позволит обеспечить высокий уровень магистралей на долгие годы.

В столице Амурской области воплощаются в жизнь такие крупные проекты, как берегоукрепление на Амуре и Зее, здесь появится новый зейский мост, а центр города украсят обновленная современная площадь, уникальная канатная дорога, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ. Это гармонично дополнит облик города и сделает его еще привлекательнее.

Главным богатством Благовещенска были и остаются люди, жители, которые по-настоящему преданы любимому городу и являются патриотами своей малой родины. Уважаемые горожане, спасибо вам за ваш честный труд, за веру в будущее Благовещенска! Безусловно, это будущее в наших с вами руках. Давайте сообща делать столицу Приамурья лучше!

От всей души желаю всем благовещенцам здоровья, успехов и благополучия, а столице Приамурья – дальнейшего процветания! С праздником, Благовещенск!» – поздравил благовещенцев губернатор Василий Орлов.