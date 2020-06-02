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сегодня, 10:24 14

Губернатор Василий Орлов поздравил Благовещенск с днем рождения

Губернатор Василий Орлов поздравил Благовещенск с днем рождения

2 июня столица Приамурья отмечает 164-ю годовщину со дня основания. Утром глава региона Василий Орлов возложил цветы к памятнику основателям города – генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию.

Памятник основателям города расположен у кафедрального собора – в переулке Релочном, первой улице города. Именно Святитель Иннокентий предложил назвать новый город Благовещенском, а генерал-губернатор Муравьев-Амурский эту идею поддержал. При закладке Благовещенска генерал-губернатор взял за основу планировку городов Древнего Рима, где улицы спланированы по типу военного лагеря – с севера на юг и с запада на восток.

164-ю годовщину Благовещенск встречает как современный и развивающийся город. Это единственный административный центр России, который расположен на границе. С китайским городом Хэйхэ его разделяет 800 метров реки Амур.

С Днем города жителей Благовещенска поздравил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Уникальной столицу Приамурья делают особенное географическое положение, неповторимая славная история. Приятно видеть, что с каждым годом Благовещенск хорошеет и растёт, становится современнее, комфортнее и красивее. У города большие перспективы для дальнейшего развития. Здесь строятся новое жилье и школы, реализуются крупные инвестиционные проекты.

Думаю, жители сами уже оценили масштабы деятельности по ремонту дорог и благоустройству – только в этом году на дорожную кампанию в Благовещенске выделено более 1 миллиарда рублей. Беспрецедентные объёмы финансирования стали возможны благодаря тому, что мы стали участниками проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас горожане испытывают определенные неудобства, но ремонт позволит обеспечить высокий уровень магистралей на долгие годы.

В столице Амурской области воплощаются в жизнь такие крупные проекты, как берегоукрепление на Амуре и Зее, здесь появится новый зейский мост, а центр города украсят обновленная современная площадь, уникальная канатная дорога, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ. Это гармонично дополнит облик города и сделает его еще привлекательнее.

Главным богатством Благовещенска были и остаются люди, жители, которые по-настоящему преданы любимому городу и являются патриотами своей малой родины. Уважаемые горожане, спасибо вам за ваш честный труд, за веру в будущее Благовещенска! Безусловно, это будущее в наших с вами руках. Давайте сообща делать столицу Приамурья лучше!

От всей души желаю всем благовещенцам здоровья, успехов и благополучия, а столице Приамурья – дальнейшего процветания! С праздником, Благовещенск!» – поздравил благовещенцев губернатор Василий Орлов.

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#история #праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Одни маты

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Одинокий тополь во лесочке

  • непонятно

    непонятно
    1 час назад



    Амуринфо

    С китайским городом Хэйхэ его разделяет 800 метров реки Амур.



    Непонятно - где в каком месте Хэйхе и Благовещенск разделяет 800 метров?

    в основном 500-550, 600 метров в одном месте.

    Какие-то штампы журналистские. Гугл мап в помощь амуринфе)))

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Один покупает цветочки, другой везёт (цветочки и губернатора) на место, третий фотографирует... Ещё с десяток тех, кто пишет текст, пудрит перед фотосъёмкой чело, минеральную воду в стакан наливает. И все при деле. Безработица, говорите, в стране и в мире растёт? Не, не слышали

  • Tуман

    Tуман
    49 минут назад

    kidman

    Один покупает цветочки, другой везёт (цветочки и губернатора) на место, третий фотографирует... Ещё с десяток тех, кто пишет текст, пудрит перед фотосъёмкой чело, минеральную воду в стакан наливает. И все при деле. Безработица, говорите, в стране и в мире растёт? Не, не слышали



    Вчера весь день совещались сколько покупать цветов, каких цветов покупать, в маске возлагать цветы или без. И ещё пару десятков вопросов обсудили.

  • full

    full
    48 минут назад

    17 июля 1858 года указом царя учрежден город Благовещенск. Точка. Все остальное - фантазии.

  • nerro

    nerro
    44 минуты назад

    full17 июля 1858 года указом царя учрежден город Благовещенск. Точка. Все остальное - фантазии.


    переписывание истории, чтоб стать старше Хабаровска :)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    43 минуты назад

    full

    17 июля 1858 года указом царя учрежден город Благовещенск. Точка. Все остальное - фантазии.



    Истово плюсую!

  • Tуман

    Tуман
    42 минуты назад

    full

    17 июля 1858 года указом царя учрежден город Благовещенск. Точка. Все остальное - фантазии.



    Потому и праздную вдвоём - Вася и Валя

  • Умывальник

    Умывальник
    40 минут назад

    С алкашкой всё норм марама на сегодня нет?

  • full

    full
    39 минут назад

    Tуман

    full

    17 июля 1858 года указом царя учрежден город Благовещенск. Точка. Все остальное - фантазии.



    Потому и праздную вдвоём - Вася и Валя



    По забавному стечению обстоятельств фамилии Васи и Вали давно фигурируют в русской истории.

  • Tуман

    Tуман
    33 минуты назад

    Умывальник

    С алкашкой всё норм марама на сегодня нет?



    А зачем сегодня запрещать? Рабочий день, однако

  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад



    Калита — старинное русское название денежной сумки, кошеля.

    Калита — птица семейства попугаевых. Единственный вид рода Myiopsitta.

    Калита — украинский обряд инициации — приём мальчиков-подростков в группу парней, а также корж и игра, названные в честь обряда.

    Калита — украинское название дня народного календаря.

    Калита (Kalite) — тюркское (турецкое) качество, от арабского Халиф. Качественный управленец — Калита.

  • Mainer

    Mainer
    6 минут назад



    возложил цветы к памятнику основателям города – генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию



    Даже в память Иннокентия улица названа, а в честь главного основателя города улицы нет :-(

    Её переименовали в честь какого-то постороннего старичка, к основанию города и области не имеющего никакого, от слова совсем, отношения.

    А вот память о славном графе, решили предать забвению и не возвращать его имя, одной из главных улиц города, основанного им.

    Нехорошо.

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