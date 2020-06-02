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сегодня, 10:01 3

Амурский минобр: электронная подпись поступающим в вузы не понадобится

Амурский минобр: электронная подпись поступающим в вузы не понадобится
Фото: nt-srv.ru

Абитуриентам, желающим подать документы в вуз дистанционно, электронная цифровая подпись все же не потребуется. Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева уточнила информацию на пресс-конференции из регионального пресс-центра.

Ранее «Российская газета» сообщала, что абитуриентам придется приобрести электронную подпись. С ее помощью можно будет сэкономить деньги и время, которые обычно тратятся на поездку для поступления в другие города.

В дополнительных пояснениях сообщается, что применение электронной подписи особенно актуально в сложившейся эпидемиологической обстановке, а также существенно увеличивает возможности при выборе вуза у поступающих и упрощает их взаимодействие с приемными комиссиями.

«По нашей информации электронная цифровая подпись для абитуриентов – не обязательное условие. Она не понадобится», – уточнила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

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#дети #коронавирус #школа

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    а ничего что люди уже заплатили деньги?

  • В12345

    В12345
    1 час назад

    Так надо было сначала в вузе спросить надо или нет, чтоб деньги не тратить

  • Яяилю

    Яяилю
    36 минут назад

    А ничего, что в заголовке написано что информацию озвучиЛИ 23 июня...

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