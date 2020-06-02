Амурский минобр: электронная подпись поступающим в вузы не понадобится

Абитуриентам, желающим подать документы в вуз дистанционно, электронная цифровая подпись все же не потребуется. Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева уточнила информацию на пресс-конференции из регионального пресс-центра.

Ранее «Российская газета» сообщала, что абитуриентам придется приобрести электронную подпись. С ее помощью можно будет сэкономить деньги и время, которые обычно тратятся на поездку для поступления в другие города.

В дополнительных пояснениях сообщается, что применение электронной подписи особенно актуально в сложившейся эпидемиологической обстановке, а также существенно увеличивает возможности при выборе вуза у поступающих и упрощает их взаимодействие с приемными комиссиями.

«По нашей информации электронная цифровая подпись для абитуриентов – не обязательное условие. Она не понадобится», – уточнила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.