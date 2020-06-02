Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.

Глава правительства страны Михаил Мишустин также поручил Минздраву взять под особый контроль восстановление плановой работы учреждений, которые перепрофилировались для борьбы с коронавирусом.

«При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий», – сказал Мишустин.

По его словам, ситуация в 19 регионах стабилизировалась, там постепенно отменяют ограничительные меры, еще 25 регионов готовятся к смягчению.

Премьер указал, что уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3 процента, а в ряде регионов – и 2 процентов: в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях, сообщает РИА Новости.