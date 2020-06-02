Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:00 1

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. О проделанной работе нужно доложить до 20 июня.

Глава правительства страны Михаил Мишустин также поручил Минздраву взять под особый контроль восстановление плановой работы учреждений, которые перепрофилировались для борьбы с коронавирусом.

«При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий», – сказал Мишустин.

По его словам, ситуация в 19 регионах стабилизировалась, там постепенно отменяют ограничительные меры, еще 25 регионов готовятся к смягчению.

Премьер указал, что уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3 процента, а в ряде регионов – и 2 процентов: в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях, сообщает РИА Новости.

Просмотров всего: 957

#здоровье #коронавирус #российская власть

распечатать


Общество

ЕГЭ в условиях пандемии: амурский минобр рассказал, как коронавирус изменит госэкзамен
Коронавирус 4

ИЦК предоставил оперативную информацию по ситуации с коронавирусом в ДФО
Общество 3

Амурский минобр: электронная подпись поступающим в вузы не понадобится
Общество 13

Пришедшим голосовать по поправкам в Конституцию обещают бесплатные маски и перчатки: обзор прессы
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    Хоть одна хорошая новость.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь