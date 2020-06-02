Пришедшим голосовать по поправкам в Конституцию обещают бесплатные маски и перчатки: обзор прессы

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Первое июля будет в России нерабочим днем; ставить голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы на одну дату не будут; чем грозит российской космонавтике успех Илона Маска. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Про 1-е июля. «Российская газета» с первой полосы извещает, что голосование состоится именно в этот день, который объявлен нерабочим. Ситуация с пандемией улучшается, мы возвращаемся к нормальной жизни, значит, пришла пора озаботиться и Конституцией. А чтобы народ друг друга не перезаразил, чтобы на участках не было давки, начать голосовать можно уже за неделю – с 25 июня. Я вот только не понял: если начать голосовать с 25 июня, то всю неделю можно считать нерабочей?

Напишут же такое

В копилку аргументов за голосование по Конституции выступила сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева. Она отметила, что если не будет конституционной опоры, то не будет и надлежащего правового регулирования и прорыва в лечении коронавируса. То есть, как я понял, не проголосуем – и всё. И маски не помогут. Так что, опять же, согласно логике, с 25 июня будет позволено голосовать за собственное здоровье. Про это – всё в той же первостраничной статье.

Также в номере

И еще в этой же статье (вот ведь привязалась!) написано, что президент отверг идеи провести голосование по Конституции в день парада: «Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны», – сказал он. Ну как тут не вспомнить бессмертное: «Сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить».

И успокоенный тем, что избиратели (хотя правильнее было в этом случае людей, пришедших на участки, назвать «голосователями») получат бесплатно маски и перчатки, решил наконец-то поискать другие достойные вас публикации. Правда, свербящий вопрос остался: а можно будет маску и перчатки получить, а потом не проголосовать?

Очень интересно

Я потом еще долго листал газету, но понял, что самое важное уже сказал, и потому переключился на «Панораму», в которой публикуется мнение экс-политика, популярного в 90-х годах, Николая Травкина. Он рассуждает (понятно, что в шутку, но доля правды там несомненна) о том, что живем мы не очень сладко по той причине, что песен, зовущих к геройству и славящих нынешние свершения, нет. Раньше пацаны мечтали о небе, потому что из каждого репродуктора звучало: «Всё выше, и выше, и выше!», а молодежь хлынула к мартенам после «Заводской проходной, что в люди вывела меня» – помните эту песню из «Весны на Заречной улице»? Кстати, сам автор статьи признается, что подался в монтажники после песни «Не кочегары мы, не плотники». То есть песня строить и жить помогала.

Читал статью и думал, что за время карантина вполне можно было сочинить шлягер про Конституцию. Да поручить бы исполнить его Михайлову или Лепсу. То-то повалил бы народ на участки!

На посошок

Ну и раскрыл «Комсомольскую правду». Здесь разбираются, ко, утершего нос «Роскосмосу». Согласно написанному – ничем. И тогда, вздохнув с облегчением, я заострил свое внимание на заметке о том, что крепкое слово повышает болевой порог на 32 процента! То есть мат обезболивает! И это доказано учеными. Не нашими, правда, а немецкими, но это совсем не обесценивает вывод, согласитесь.

У меня под окном есть детская площадка. Там детки так громогласно матерятся, что завидуют все сапожники округи. Прочитав заметку, понял: от боли всё – нездоровое, несчастливое детство.