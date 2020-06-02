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сегодня, 09:42 12

Валентина Калита поздравила жителей Благовещенска с Днем города (видео)

Валентина Калита поздравила жителей Благовещенска с Днем города (видео)
Фото: admblag.ru

Во вторник, 2 июня, Благовещенску исполняется 164 года. Мэр города Валентина Калита поздравила всех горожан с праздником.

«День города – это праздник, когда соединяются традиции прошлого и настоящего, когда мы вспоминаем события и достижения прошлых лет, отдаем дань памяти первопроходцам и отцам-основателям нашего любимого города, – отметила Валентина Калита. – Благовещенск славен своей историей, и пишут ее горожане уже 164 года. Как и наши предшественники, сегодняшние жители города – люди смелые в своих мечтах, упорные в их реализации. И все, чем мы сегодня по праву гордимся, – это результат совместных усилий и ежедневной работы трудовых коллективов, общественности, городских властей, молодежи, всех неравнодушных людей, которые не только мечтают видеть Благовещенск комфортным и благоустроенным, но и прилагают для этого все усилия».

Мэр пожелала всем жителям областного центра «счастья, здоровья, добра, уверенности в своих силах, удачи и больших свершений». Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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В своем обращении мэр амурской столицы напомнила слова гимна города, написанного Почетным жителем Благовещенска Ниной Релиной. Это слова о славной трудовой истории города на Амуре, достижениях его жителей. ⠀ «Пусть город процветает, пусть он благоденствует. И каждый из нас, кто любит этот город, помогает сделать его ещё краше, комфортнее и лучше», — пожелала горожанам Валентина Сергеевна.

Публикация от Администрация г. Благовещенска (@blagoveshchensk.rf)

Просмотров всего: 677

#городская власть #праздники

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    у нас есть мэр?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а что не из бункера?)))

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    2 часа назад

    И почему без парада?

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Злые вы. Уйдёт она она от вас.

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    inoy

    а что не из бункера?)))



    Это гринскрин. =)

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    А кто отмечает? Все на работе

    Калита с Орловым выйдут на улицу Ленина и мимо них пройдёт колонна членов Единой России с гвоздиками?

    Цирк

  • Л.В.И.

    Л.В.И.
    2 часа назад

    Вот и мэр появилась.В инстаграмме захвалили ее прямо:спасибо за заботу о городе, о жителях.

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Как ролики записывать и грамоты раздавать - так Валентина Сергеевна, как дороги ремонтировать, мусор убирать, мост строить - так Имамеев, или вообще никто! Когда улица Первомайская будет очищена от мусора? Вы видели, что натворили там, дорогие власти? Там же не пройти не проехать: снесли бараки, а мусором завалили тротуар! Уже больше года там грязь, гвозди, балки, доски, песок, СТЕКЛА

  • Mainer

    Mainer
    46 минут назад

    Виртуальное поздравление в виртуальном пространстве от виртуального "мэра" города

  • nerro

    nerro
    42 минуты назад

    о, мэр из бункера выглянула. :)

  • не люблю

    не люблю
    6 минут назад

    ну что вы на мэра накинулись? ну ничего не делает, что такого, зато нигде не навредит, а это уже не мало

  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    не люблю

    ну что вы на мэра накинулись? ну ничего не делает, что такого, зато нигде не навредит, а это уже не мало



    Ничего не делает, дабы не навредить

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