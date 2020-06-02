Валентина Калита поздравила жителей Благовещенска с Днем города (видео)

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Во вторник, 2 июня, Благовещенску исполняется 164 года. Мэр города Валентина Калита поздравила всех горожан с праздником.

«День города – это праздник, когда соединяются традиции прошлого и настоящего, когда мы вспоминаем события и достижения прошлых лет, отдаем дань памяти первопроходцам и отцам-основателям нашего любимого города, – отметила Валентина Калита. – Благовещенск славен своей историей, и пишут ее горожане уже 164 года. Как и наши предшественники, сегодняшние жители города – люди смелые в своих мечтах, упорные в их реализации. И все, чем мы сегодня по праву гордимся, – это результат совместных усилий и ежедневной работы трудовых коллективов, общественности, городских властей, молодежи, всех неравнодушных людей, которые не только мечтают видеть Благовещенск комфортным и благоустроенным, но и прилагают для этого все усилия».

Мэр пожелала всем жителям областного центра «счастья, здоровья, добра, уверенности в своих силах, удачи и больших свершений». Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.