Работающим амурчанам старше 65 лет продлили больничный из-за коронавируса

Работающие жители России 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно. Соответствующую норму утвердило правительство.

Изменения во временных правилах оформления листков нетрудоспособности 1 июня были утверждены премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает REGNUM.

Президент Владимир Путин на совещании 1 мая заявил, что граждане в возрасте 65 лет и старше должны продолжить соблюдение режима ответственного поведения. Если они не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, им положен больничный, оплаченный за счет средств Фонда социального страхования.

Возможность продлить больничный для указанной категории граждан продлевали несколько раз. Ранее срок оформления электронного листка временной нетрудоспособности продлевался с 12 по 29 мая.

Оплата, как сообщает правительство, поступит напрямую работнику за весь нерабочий период. Дни, которые работник провел на больничном, оплачиваются в полном размере, если его стаж превышает восемь лет. При этом для расчета берется среднемесячный заработок, но не более 69 961,65 рубля.