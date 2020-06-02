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сегодня, 08:31 1

В Приамурье пособие по уходу за детьми начнут выплачивать с 4 июня

В Приамурье пособие по уходу за детьми начнут выплачивать с 4 июня
Фото: zg66.ru

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие амурчане начнут получать с 4 июня. Выплата за май в этом месяце будет производиться по 15 число включительно.

Пособие семьи получают по почте или на банковский счет.

Если получатель увольняется, выходит на работу на условиях полного рабочего дня, то выплата пособия прекращается, о чем нужно своевременно сообщать в Фонд социального страхования во избежание переплат, отмечают в ведомстве.

Оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получать пособие имеет право не только мама, но также любой близкий родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком, имеющий официальное трудоустройство: отец, бабушка, дедушка.

С начала 2020 года на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полтора года региональное отделение Фонда направило более 265 миллионов рублей. Получателями данного пособия стали 7 038 человек, из них – 64 – мужчины.

В этом году заявление на выплату пособия до 1,5 лет подали 1588человек.

Узнать состояние расчетов по пособиям и заказать справку о выплатах можно через Личный кабинет Застрахованного, расположенный по адресу https://lk.fss.ru/, предварительно зарегистрировавшись на портале госуслуг, сообщает пресс-служба регионального отделения ФСС.

С 1 февраля 2020 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет — 3 375,77 рублей, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет — 6 751,54 рубля.

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#дети #соцзащита

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    20 минут назад

    жалкая подачка для народа

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