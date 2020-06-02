Пик COVID-19 в Приамурье ожидают в конце июня

Волна коронавируса доходит до Амурской области с опозданием в 1,5 месяца. Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости на конец июня. О прогнозах амурчанам рассказал губернатор Василий Орлов в прямом эфире.

По данным на 1 июня, в регионе с нарастающим итогом выявлено 528 случаев COVID-19, в последнее время прирост составляет 20-25 случаев ежесуточно.

Всего в Приамурье оборудовано 580 коек, для приема больных коронавирусом. Около половины из них занято. Кроме того, на площадке строящегося Амурского газоперерабатывающего завода «Газпром» разворачивает госпиталь на 88 мест на случай, если вирус все-таки проникнет на масштабную стройку.

Сейчас в Амурской области полностью закрыты Свободный и Шимановск. Попасть туда можно только по пропускам. Шимановск могут открыть уже через неделю, а Свободный пока открывать не будут.

«На ГПЗ работают 30 тысяч вахтовиков. Это крупнейшая стройка в стране. Конечно, бесконечно люди на вахте не могут работать, это очень тяжело, их надо менять. Всего в области сегодня 40 тысяч человек работают на вахте. Большинство — это площадка ГПЗ, но еще есть космодром, золотодобывающие предприятия. Мы приняли решение, что любая вахта сегодня обязана проходить 14-дневный карантин. Либо здесь, либо на территории другого субъекта. На сегодня у нас развернуты обсерваторы на 4 тысячи мест. Их достаточно», — пояснил губернатор.

«В Циолковском ситуацию тоже купировали. Всех больных в городе идентифицировали. Было очень большое количество контактных лиц», — рассказал Василий Орлов. — На конец июня мы видим пик заболевания, после чего, как у всех, будет снижение. Поэтому в июне не планируем больших мероприятий в Благовещенске».