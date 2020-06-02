Губернатор Приамурья предложил сообщать ему «в личку» о нарушениях при золотодобыче

Глава Амурской области Василий Орлов призвал амурчан помогать следить за экологией региона и предложил писать ему «в личку», если появляются факты загрязнения рек золотодобытчиками.

«Куплено и применяется впервые с осени прошлого года оборудование по отслеживанию. Есть спецлаборатория, которая выезжает, берет пробы воды, определяет наличие тяжелых взвесей, замутнена вода или нет. Работает космический мониторинг загрязнений. Река на карте условно черная, а с какого-то места желтая, - рассказал губернатор. - Никто не сидит сложа руки. Много штрафов было выставлено. Пишите мне в личку про факты нарушения».

Отдельное внимание губернатор уделил прямому запрет на использование в сельском хозяйстве золотодобычи ив сельском хозяйстве иностранной рабочей силы. И напомнил, что во всех золотодобывающих территориях есть оперативные штабы, которые оперативно реагируют на данные факты.

Между тем, в Амур.инфо жители Селемджинского района вновь присылают видео с жалобами на замутнение рек.

«Дно засыпает размытой породой от золотодобычи, река мелеет и расползается по сторонам. Дело времени, потом бы и дамбу смыло. Проедьте по Селемдже от Стойбы до Экимчана, там многокилометровые отвалы ждут своей участи быть размытыми. Страшно смотреть! Река на кривуне как раз упирается прям в эти отработки и каждый год смывает их в русло. Миллиарды кубов смываются в реку, плюс стали ускоренно подмываться берега из-за того, что речка обмелела ну или правильнее сказать, подняла своё дно, что привело к выдавливанию воды за борта», - заявляет местный житель биолог-охотовед Евгений Рогалев. О проблеме поднятия речного дна и возможных подтоплений из-за этого он говорит уже несколько лет.